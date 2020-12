Michael PAITRY

Je réalise une activité de conseil, d'audit et de formation dans le domaine de la qualité, la sécurité, l'environnement et la sécurité sanitaire des aliments dans tout secteur d'activité, de l'artisanat à la grande entreprise en passant par les TPE et les PME

J'accompagne surtout les chefs d'entreprise dans l'analyse et la prévention des risques professionnels afin de les aider à rédiger leur document unique d'évaluation des risques professionnels et à se mettre en conformité par rapport à la réglementation.

Qualité, Sécurité, Environnement, HACCP, Hygiène des Aliments, Plan de maîtrise sanitaire, RABC hygiène en lingerie, Risques Professionnels, Document unique, logistique, diététique et alimentation, restauration collective et commerciale, PME-PMI, TPE, artisans, professions libérales.





Mes compétences :

Audit

Conseil

Formation

Commercial

Equilibre alimentaire

Sécurité des aliments

Management

Psychologie/Psychanalyse

Communication

Vente

Qualité

Hygiène des aliments

Prévention des risques

Logistique

HACCP