Michael POYET

Michaël POYET est titulaire d'un doctorat en droit public (2001), d'un DESS en contrôle de gestion et nouveaux systèmes technologiques (1995), d'un DEA d'histoire militaire (1994) et d'une maîtrise en droit privé (1992).

Après l'Ecole de guerre, il est successivement nommé chef du bureau études juridiques à la direction centrale du commissariat de larmée de terre puis chef du bureau du contentieux de la fonction militaire à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense.

Détaché au centre de formation de la juridiction administrative en 2009, il est affecté le 1er avril 2010 en qualité de premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel au tribunal administratif de Versailles.

Michaël POYET est détaché au ministère de la défense à compter du 1er octobre 2012 en qualité d'administrateur civil hors classe au titre de sa mobilité statutaire pour exercer les fonctions de rapporteur général de la commission des recours des militaires.

Il est réintégré dans ses fonctions juridictionnelles au tribunal administratif de Versailles, le 1er mars 2016, en qualité de rapporteur à la 1ère chambre puis de rapporteur public de cette même chambre, à compter du mois de mai 2018.

Michaël POYET est détaché au Conseil d'État, à compter du 1er septembre 2020, en qualité d'administrateur civil hors classe pour exercer les fonctions de chef du département de l'expertise métier des applications de la juridiction administrative à la direction des systèmes d'information.

Il est réintégré dans ses fonctions juridictionnelles au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 1er septembre 2022, en qualité de rapporteur à la 10ème chambre.



Mes compétences :

Droit

Ressources humaines

Formation