Michael RIETHMULLER

Titulaire d’un Bac +3 Bachelor Responsable Développement Commercial en alternance, je recherche un poste me permettant de m'épanouir dans le domaine du commerce, du marketing et du management.



Mon autonomie, ma rigueur et mon excellent relationnel sont mes principaux atouts.



Mes différentes expériences m'ont principalement appris à :



▶︎ Manager une équipe

Animer l'équipe commerciale ; réaliser les briefs quotidiens ; déléguer les tâches quotidiennes



▶︎ Gérer un rayon et mettre en valeur ses produits

Tenir un rayon ; créer des affiches promotionnelles (PLV et ILV) ; gérer les prix ; gérer les stocks ; analyser les chiffres et pérenniser les résultats



▶︎ Initier, suivre et développer des projets

Créer une base de données informatiques ; implanter un nouveau rayon ; définir une nouvelle gamme de produits ; définir la politique tarifaire ; créer, gérer et animer l'image de la marque sur les réseaux sociaux



▶︎ Gérer la relation clientèle avec empathie et maitriser les différentes étapes de la vente

Créer un porte-feuille client ; prospecter ; prodiguer des conseils techniques



--------------------------------------------



En parallèle, je publie un recueil de poésie intitulé "La Danseuse" aux éditions Do Bentzinger Editeur.



"La Danseuse", Strasbourg, Do Bentzinger Editeur, 2017, 170 p.



Compilation de poèmes écrits entre 2007 et 2013, ce recueil est une lettre en diamant. Le récit d’un premier amour consumé comme l’on consomme aujourd’hui : trop vite, trop fort, à se rompre les coeurs.



Des poèmes cristallisants l’amour dans l’art éternel.

Qu’il s’émancipe cet amour, dans la beauté des lectures subjectives !

Qu’il rassure les fous et qu’il réconforte les délaissés. Qu’il porte à la conscience que l’éphémère blesse.

Que l’Homme enfin ne se lie plus que d’amours infinis !



Parution : Octobre 2017



Site internet : https://lesondesfuyantes.com



Mes compétences :

Microsoft Windows

Mac OS X

Apple iWork

Microsoft Office

B2i

Permis B + Véhicule

Certification Apple Professional Product

Littérature

Ecriture

Poésie