Michael SENON

Responsable Marketing et Ventes expérimenté et énergique avec plus de

dix-sept ans d'expérience dans la gestion efficace des ventes et

du marketing stratégique. Armé de connaissances les plus pertinentes basées sur de multiples

expériences au cours de ma carrière dans l'industrie. Leader reconnu et toujours apprécié de mes équipes, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau poste en MANAGEMENT D'ACTIVITE / BU, MANAGER COMMERCIAL, MANAGER MARKETING dans le monde de l'Industrie avec de la gestion de l'Humain.



Disponible à compter du 1er Juillet 2023