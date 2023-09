Michel BERTRAND

A la retraite depuis le 1er janvier 2023.



Disposant d'une bonne expérience technique en atelier et sur chantier, dans le domaine de la tôlerie, chaudronnerie et tuyauterie industrielle, j'exerce à ce jour un poste de technico-commercial dans la Sté GOUBIER.



Recherche de solutions techniques, offre de prix, suivi des commandes, visite clientèle et prospection de nouveaux clients, sont mes principales activités.



GOUBIER est une entreprise de tôlerie industrielle de 25 personnes, implantée à Montauban, depuis sa création en 1976.



Sur un site de production de 3000 m², équipée de machines de production performantes, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement client dès la conception de ses produits tôlerie.



Elle réalise une production sur mesure, au plus près du besoin client.

http://www.goubier-tolerie.com