Michel BRUNET

Ostéopathe D.O Bordeaux-Bègles. Enfant-Adulte-Femme enceinte-Sportif et Ostéopathie énergétique.



Site Internet : https://www.michelbrunet.com



L'ostéopathie est une méthode naturelle de soins qui s'emploie à traiter les restrictions de mobilité affectant le corps humain. En effet toute perte de mobilité peut provoquer un déséquilibre dans l'état de santé.



L'ostéopathie douce est privilégiée certaines manipulations structurelles peuvent être nécessaires mais une approche non forcée est toujours privilégiée en recherchant la cause du manque de mobilité "problèmes musculaires, tensions nerveuses, dysfonctions viscérales ..». Avec ce mode opératoire adapté, un grand nombre de patients vont mieux durablement. Et l'on sait qu'en étant mieux équilibré " corps /esprit", on va mieux aussi, dans sa vie.





Votre ostéopathe vous informera si vous le souhaitez, sur la conduite à tenir en terme d'hygiène vitale (comment mieux respirer, mieux vous tenir...). Dans ce cas et sur demande, une consultation spécifique pourrait vous être utile : ostéopathie conscience de soi et postures justes ...



Mr Brunet est également énergéticien à Bègles-Bordeaux (se reporter à la page A propos de son site Internet) , il propose une consultation spécialisée dans ce domaine.