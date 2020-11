Michel CAILLAT

Responsable de la relation entre le groupe et les entités en France avec les DG et l'équipe de management des Business Units, de la priorisation et de la livraison des services informatiques, de leur amélioration continue, du support des BU pour des initiatives et projets clefs.

Gestion en direct des équipes IT locaux, les activités BAU, du service desk, des équipes d'infrastructure et Business Solutions et ERP.

Gestion en direct d'ERP pendant plus de 10 ans, Implémentation ety développement d'applications métiers FI, CRM

Coordination de la centralisation et migration des infrastructures locales.

Support informatique des contrats commerciaux sur les exigences de sécurité et de conformité.

Coordination des activités avec les DSI des autres régions selon les besoins.

Responsable des audits, de la conformité et des contrôles pour les services informatiques de chaque BU.

Pilotage des réunions, du reporting IT et de la communication entre les groupes informatiques et les entités.



Mes compétences :

Erp

Direction des systèmes d'information

Sécurité informatique

Itil

Informatique de gestion

Gpao

Gestion des services informatiques

It strategy

Infrastructure it

Business intelligence

Direction de projet