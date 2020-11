Michel DE L'EPREVIER (GRANDIN)

Consultant et formateur indépendant en management international, ma passion c'est de former les équipes aux "Best Practices" d'entreprises gagnantes. Pour parler de vos besoins et de solutions sur mesure, rencontrons-nous !



Compétences acquises par 35 ans en responsabilité pour les marques Nivea, Caprice, Coraya, Sojasun... cela notamment :

- dans les fonctions marketing et commerciale avec une expertise sur toute l'Europe,

- par la gestion des filiales et des comptes consolidés de résultats,

- via un leadership fédérateur d'équipes multidisciplinaires.



Compétences opérationnelles :

Marketing international - Export et Business Development -

Organisation & management d'équipes internationales - Performance économique (P&L)