Michel DIDIER

Développeur C# / .Net, je suis toujours intéressé et motivé par l'apprentissage de nouvelles technologies et les nouveaux challenges. J'ai une préférence pour les technologies liées à la musique, aux effets visuels, VJ, et scénographie. Vous pouvez me trouver sur Github et les autres plateformes @JetXS



Mes compétences :

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

jQuery

WordPress

Web Services

Unreal Engine

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET Technology

MVC

Kentico

HTML

Cascading Style Sheets

BlueTooth Technology

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe CC

market research

maintenance

SQL

JSON

Development of web APIs and Services