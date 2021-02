Michel ELBSAT-GINI

Au cours de mes différentes expériences professionnelles, j’ai mené à bien différentes missions de communication et développé sens du relationnel, rigueur et créativité.



Passionné par les enjeux liés à l'image d'une entreprise, à l'impact qu'elle peut avoir dans notre société, je vis mon métier comme un véritable défi.



Communiquer, mettre en place de véritables stratégies de communication, suivre et décider des actions à mettre en œuvre mais également procéder à une veille concurrentielle affutée m'enthousiasme chaque jour et sollicite mon imagination tout comme ma combativité.





Mes compétences :

Étude de marchés

Veille concurrentielle

Création, animation de présentations

Retro plannings

Création de supports de communication

Gestion de campagnes mail / SMS

Partenariats

Développement produit

Création de nouveaux concepts

Qualités rédactionnelles

Événementiel

Webmarketing

Gestion de service client

CSS 3

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

HTML 5