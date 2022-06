Michel Frédéric MBEMBA

Mes compétences :

 OHSAS 18001 Système de Management de la Santé et

Conduite Défensive

 ISO 9001 Système de Gestion de la Qualité

 ISO 22000 : Système de Management de la Sécurité

: Sécurité sur les Installations Pétrolières

 S.S.I.A.P : Service de Sécurité Incendie et d’As

Connaissance et Prévention du Risque (C.P.R)

 ISO 14001 Système de Management Environnemental

: Evaluation et Gestion des Risques Professionnell

: Matériel et Gestes de Premiers Secours

: Elingage et Levage

: Représentant Habilité Sécurité sur Site (R.H.S)

Réception d’Echafaudage et Travaux en Hauteur

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft Access