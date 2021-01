Michel GOUJON

Compétences techniques

o Génie civil

o Mécanique machine-outils, installation équipements lourds, presses hydrauliques, turbines vapeur, alternateurs.

o Chaudières vapeur (Gaz, FOD, biomasse). Circuits vapeur énergie et process.

o Instrumentation.

o Puissance HT-BT

o Commissionning, respect du planning.

o Prise en charge d’un contrat, dialogue avec services études, fabrication, logistique, qualité et supports. Négociation avec les fournisseurs.

o Réactivité face aux problèmes chantier. Gestion personnel. Anticipation.

o Langues : Anglais et italien courants, bonnes notions allemand.

o Maîtrise technique : Implantation site, organisation et gestion chantier, démarrage production/exploitation.

o Outils logiciels : Pack Office pro, logiciels DAO, bases de données, internet.



Mes compétences :

Lean manufacturing

International

Production

Management