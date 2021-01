Michel MICHEL KAPUSTA (KAPUSTA)

Je suis actuellement Directeur Conseil, Métier & Systèmes d'Information, à Lyon (France) au sein d'une très grande société internationale (CGI) de services en technologies de l'information et en management des affaires. L'activité Supply Chain / Manufacturing dont je suis un des leaders et experts concerne en effet à la fois les aspects Métier (Management de la Demande/Order Promising, Planification Supply Chain, S&OP, Planification DRP, MRP2 et DDMRP, Production, Lean Manufacturing, Juste-A-Temps et flux tirés cadencés/flux synchrones, Gestion des Stocks et des en-cours, Qualité, Maintenance) et les aspects Systèmes d'Information (ERP, APS, PLM, MES, LES/WMS, SPC, LIMS). Je suis aussi en charge du développement de l'Offre Industrie 4.0 / Industrie du Futur.

Après une première partie de carrière en R&D et dans les Automatismes industriels, je me suis alors progressivement dirigé vers les Systèmes d'Information d'Usines et en parallèle vers le Management Industriel (Supply Chain et Manufacturing).

Je travaille souvent dans des contextes internationaux.

Mon profil polyvalent (Management des Affaires et des Entreprises / Supply Chain / Manufacturing / Systèmes d'Information) me permet maintenant de traiter des sujets transverses à l'organisation des Entreprises.



Mes compétences :

Double Compétence Métier & Systèmes d'Information

Double Compétence Management & Technique

Administration des Affaires et des Entreprises

Business Transformation

Transformation SI

Direction de Projets

Supply Chain

Manufacturing

MES (Manufacturing Execution Systems)

ERP

Prévision de la Demande

S&OP

Planification MRP2

Planification DRP

ATP & Order Promising

Ordonnancement

Lean Manufacturing

Maintenance (Organisation, Stratégie, TPM)

Automatismes & Supervision

Intelligence Artificielle

Recherche Opérationnelle

Qualité (MSP/SPC, 6Sigma, TPM)

Logistique Usine/Entrepôt - LES/WMS