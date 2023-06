Michel NARDO

Mis en retraite des services d’EDF le 01/09/2007 et souhaitant poursuivre une carrière professionnelle j’ai créé ma propre entreprise individuelle et intervient actuellement comme travailleur indépendant dans le domaine de la maintenance en centrales nucléaires.

Je possède une expérience dans les domaines du montage neuf , de la maintenance mécanique , de l’analyse des dysfonctionnements de matériel de robinetterie ainsi que dans l’analyse de disponibilité et sûreté . Mes expériences professionnelles ont été acquises dans le domaine de l’exploitation de plusieurs Centre Nucléaire de Production d’Electricité de EDF sur les paliers 900MW, 1300MW et 1400MW.

Je pense posséder une bonne connaissance de la réglementation Française applicable dans le domaine de l'exploitation de centrales nucléaires (circuit primaire principal et circuit secondaire principal) ainsi que de bonnes notions de règles de conduites d’installation nucléaires et des Règles Générales d’Exploitation apprises au contact du personnel de conduite, au travers de stages de formation ou bien dans le cadre des préparations de travaux de maintenance fortuits ou préventifs. Dans le domaine de la robinetterie , j’ai eu à définir ou valider les programmes de base de maintenance préventive par la méthode OMF ( Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité), et alimenter le retour d’expérience national.

Mes activités m’ont aussi amené à utiliser ou à faire mettre en œuvre des outils de diagnostic de maintenance conditionnelle de robinetterie ( Thermographie infrarouge, tests d’étanchéité par méthode acoustique ou par mise en pression inter-opercules, diagnostic sur des robinets équipés de servomoteur électrique ou d’actionneur pneumatique ) .

Dans mon domaine de compétence (Robinetterie et tests d’étanchéité des traversées Mécanique de l’enceinte de confinement ) j’ai participé aux réunions d’inspection de l’autorité de sûreté Nucléaire et rédigé les réponses à leurs différentes demandes.

Mon expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise "eDF" pourrait intéresser et profiter à d'autres sociétés de maintenance ( Préparation de dossiers d’interventions , analyse des risques, supervision de chantier …etc) .

Je pense aussi que mes connaissances des matériels industriels, des contraintes de maintenance ( servitude et contraintes d’exploitation) peuvent également présenter un intérêt auprès d’entreprises d’ingénierie nucléaire ou pétrochimiques.



Dans l’éventualité où mon offre de service retiendrait votre attention, je suis prêt à vous rencontrer et étudier toute proposition. Je me tiens à votre disposition pour vous présenter mes compétences et motivations ou vous apporter toutes précisions complémentaires.



