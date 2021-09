Michel NGUYEN

Âgé de 26 ans, j'ai fais de ma passion mon métier. En effet, depuis mon plus jeune âge, je n'ai cessé de m'intéresser à ce secteur, tout mon cursus scolaire est basé sur la vente (baccalauréat professionnel vente, brevet de technicien supérieur négociation et relation client, et licence en responsable développement commercial), cela m'a permis de développer mon aisance à l'oral et d'apprendre le métier d'ingénieur commercial.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Réseaux sociaux

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Vente B2B