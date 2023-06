Michel PELLETIER

Je suis cofondateur d' Edictalis.com qui existe depuis 2005. Éclectique, je m'intéresse surtout aux technologies de l'information de par ma formation et expérience professionnelle, mais également à la littérature et à l'édition. J'effectue également des recherches universitaires sur le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans l'économie mondiale.



Mes compétences :

E-business

SEO

Entreprenariat

Rédaction de contenus

Management

Marketing stratégique