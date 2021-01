SAS Lorraine Messagerie



Lorraine Messagerie (LM) est une société de transport indépendante basée à Ludres (54).

Nous sommes spécialistes en Messagerie, en Distribution de palettes et en Organisation de transports de lots et demi lots

Adhérent à un réseau indépendant de messagerie et de palettes, nous distribuons au quotidien l'ensemble de nos clients sur le territoire Français.

La marchandise remise dans notre réseau est sécurisée par notre informatique permettant le suivi des expéditions en temps réel.



En tant que spécialiste du transport nous adaptons nos moyens en fonction de nos clients grâce à un parc de véhicules fonctionnels allant du véhicule léger à l'ensemble tracteur remorque.



L'expertise de notre personnel nous permet de répondre rapidement aux demandes et de mettre en place l'exploitation la plus adéquate.



Nous sommes une PME proche de nos clients mais puissante grâce à notre réseau d'indépendants.



Michel PETITJEAN



Mes compétences :

Management