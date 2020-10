Michel ROKSIC

Depuis 25 ans, j'exerce mon métier de manager general à différents niveaux de responsabilités sous forme de direction des opérations ou de région et mets à profit mon expérience auprès de sociétés de services ou de structures qui m'accordent la possibilité de relever un nouveau challenge professionnel et d'exprimer mes méthodes éprouvés en lien avec la stratégie définie de l’entreprise pour laquelle je travaille. J’interviens pour le compte d’entreprises en proie à des difficultés opérationnelles, commerciales, en manque de soutien ou absence de management dans des contextes parfois tendus de restructuration ou pour le compte de sociétés ayant besoin de se développer.

Le capital humain est essentiel dans la gestion de la main d’œuvre. Mal ou pas assez accompagné, il peut être voué à l’échec. Dans le cas contraire, stopper l’hémorragie, apporter une base nouvelle de management, cela engendre une dynamique porteuse , une ambiance positive pour le business.

Je reste persuadé qu'une équipe unie et motivée qui a bien assimilé les enjeux stratégiques de l'entreprise et des clients satisfaits sont les deux clefs du succès.