Michel RZEPSKI

20 ans d’expérience en gestion finance au sein de PME PMI

15 ans de management d’équipes

Business Partner de la Direction Générale

Spécialiste de la gestion des ressources humaines et de la paie

Expert des systèmes d’information de gestion structurants.



Professionnel de la comptabilité, finances, je cherche une entreprise de type PME PMI, tous secteurs, à laquelle je pourrai apporter ma polyvalence et les compétences acquises toute au long de mes 25 années d’expérience.



Mon périmètre professionnel inclut également la gestion des Ressources Humaines, le Juridique, les achats, l’Administration des Ventes, la fiscalité, le droit sociale et les moyens généraux, avec une spécialisation dans l’implantation de systèmes d’information structurants.



Je souhaite contribuer en synergie avec la Direction Générale à la définition et à l’application des orientations stratégiques et mettre à profit ma curiosité, ma persévérance, mon esprit d’analyse et de synthèse pour accompagner la croissance et le développement de votre entreprise.



Je suis, autonome, dynamique, organisé, rigoureux doté d’un réel esprit d’initiative et de qualités managériales reconnues ainsi que d’un excellent relationnel.



Ceci me permet d'être rapidement opérationnel et efficace dans un environnement professionnel



Mes compétences :

Gestion financière et comptable

SAP ERP

Management

Direction des ressources humaines

Ciel Compta Evolution

Dynamics CRM

Business Objects

Liasse fiscale

Cegid Etafi

Sage

Notilus

Sage Accounting Software

Paye/Prsi

Microsoft Office

Ciel Paye

Visual planning

SAP FI

SAP CRM

SAP CO

Ciel Compta

TCD

Sage Business Management Software > Sage 50 Suite

SAP-netweaver- Business

SAP SD

SAP MM

SAP

Microsoft Office XP

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel

International Financial Reporting