Michel SAKKALIS

20 ans d'expérience dans la direction commerciale, la vente et le développement d'affaires au niveau international.

Mon expérience actuelle consiste à mettre en place un réseau international de distribution (recherche de distributeurs et négociation des contrats) pour des fabricants de marque renommée de batteries et accessoires.

Je suis aussi consultant pour les distributeurs européen qui souhaitent "optimiser" leur sourcing "Asie".





Mes compétences :

Manager

Directeur commercial

Sourcing asie

Directeur des ventes

Business