Michel SCIARRA

Aimer l'emploi que l'on exerce reste la meilleure garantie pour l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est aussi ma philosophie de vie.

Dynamique, loyal, disponible et habité d'une éthique et d'une grande conscience professionnelle. Je n'ai de surcroît plus de grandes contraintes particulières de vie......Un profil atypique.... qui résume mon adaptabilité...



CONSEILLER IMMOBILIER EN VEFA : du neuf en accession ou défiscalisation, Loi PINEL, MALRAUX, LMNP etc ...





CONSEIL EN ACHAT VENTE IMMOBILIER (Avis de valeur calculé). Analyse technique et intrinsèque d'un bien immobilier ancien. Connaitre le montant des travaux à réaliser lors d'un achat .... Conseil en matière de rénovation thermique.

Souvent, on fait l'erreur d'acheter avant de consulter et d'être conseillé utilement en toute indépendance. Les surprises sont parfois terribles....



Mes compétences :

Vente

Management

Adaptabilité

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access