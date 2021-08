Prise en charge d'actions d'accompagnement de publics divers, cadre ou non cadre, définition des besoins, explicitation des compétences, mise en oeuvre du projet de retour à l'emploi ou de création d'activité, recherches et demandes de financement de formation, prospection/mises en relation entreprises et suivi d'intégration.

Reclassement professionnel dans le cadre de prestations CSP ou d'un PSE; remobilisation vers l'emploi (RSA).