Madame, Monsieur,



Je suis à la recherche d’un emploi dans une équipe dynamique, qui pourrait me permettre de vous apporter mes compétences acquises tout au long de mon parcours professionnel.



J’ai travaillé dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme depuis le début de ma carrière, je me suis adaptée à tous les changements de postes et de situations dans les diverses mutations de mon entreprise.



J’ai toujours été passionnée par les différentes missions qui m’ont été confiée, cependant, je tiens à retrouver le monde de l'hôtellerie dans une entreprise dans laquelle je pourrai apporter tout mon savoir-faire.



Je souhaite rencontrer une société dynamique, qui ait le goût du challenge, avec laquelle je puisse continuer une carrière bénéfique.



Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer, afin, que nous puissions ensemble étudier une éventuelle collaboration.



Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.





Michèle Florack



Mes compétences :

Commercial

Formation

Management

Marketing