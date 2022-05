Michèle Flore YOMI (NZOUEKEU BAMOU)

" Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec différents types de clients. Je réponds à tous vos besoins. Je peux vous aider à sublimer votre beauté tout en vous apportant du bien-être. "



Le Bien-être de MONTHA propose ses services à domicile

Aucun déplacement à prévoir : je me rends chez vous avec l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de vos soins, à l'horaire qui vous arrange.

Je me déplace sur l'ensemble de la ville de LYON et ses alentours. Alors n'hésitez pas à me contacter pour savoir si je peux me déplacer à votre domicile.

Je propose tout type de prestations de beauté et plusieurs types de massages à domicile.

Mieux qu'un institut de beauté ou spa, découvrez la beauté à domicile ou le massage à domicile avec le Bien-être de MONTHA !