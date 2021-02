Je suis transcriptrice.



Mon travail consiste à convertir des fichiers audio et/ou vidéo (mp3, mov, wma, etc.) en fichiers texte (Word, Excel, PowerPoint, etc.), par exemple les enregistrements de vos réunions, colloques, entretiens, conférences ou tout autre événement dont vous souhaitez garder une trace écrite.



Mes langues de travail sont le français, l'allemand et l'anglais.



Mes compétences :

Transcription

Transcription audio

Comptes rendus