Mickaël CERVI

Bonjour à tous , je suis disponible à la discussion dans le cas d'une proposition de poste en CDI sur un projet audiovisuel, liant musique/video/lumière-

Bilingue anglais- Musicien multi-instrumentiste- Technicien/chirurgien du son et de la vidéo - Ancien directeur d'un complexe musical



- Aisance relationnelle

- Grande adaptation

- Écoute et communication

- Objectivité

- Créativité et initiative

- Animation et management



Mes compétences :

Management

Commerce

Comptabilité

Chef d'entreprise

Chef de projet