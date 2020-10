Mickael COURMACEUL

L'aventure a commencé pour moi il y a bientôt 15 ans.



Je forme un public d'entreprises aussi bien locales qu'internationales. J'ai fait mes classes en commençant par les artisans commerçants, puis depuis 7 ans je travaille pour de grosses entreprises ainsi qu'auprès d'établissements publics.



Ma pédagogie singulière est accès sur le bien être, la confiance et l'estime de soi. Humour, anecdotes et autres effets de style décloisonnent le savoir et impriment la mémoire de manière plus profonde que toutes autres pédagogies déjà éprouvées.



Mes compétences :

Adaptabilité

Informatique

Langues

Polyvalence

Qualité

Aisance relationelle

Esprit d'équipe