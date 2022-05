Mickael CROZET

Bonjour,



Je m'appelle Mickaël, je suis conducteur en transports en commun (autocars et autobus).



Je recherche une évolution de carrière en tant que conducteur de bus urbain. Je souhaite m'intégrer pleinement dans la société et pourquoi pas devenir chef de groupe, formateur, accueillir les nouveaux collaborateurs.

Mes expériences en tant que conducteur urbain à Genève et interurbain, me permettent aujourd'hui de répondre aux attentes des entreprises et ainsi de satisfaire toujours plus la clientèle.



De plus, j'aime le théâtre, le spectacle, le cinéma...

Je suis ancien comédien au "cours Florent" à Paris.

J'aime aussi la maintenance informatique.



Mickaël CROZET



Mes compétences :

Comédien

Informaticien

Astronome amateur

PSC1 - Croix rouge française