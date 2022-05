Mickaël DE CARA est un étudiant en deuxième année DUT Hygiène, Sécurité et Environnement à l'Institut Universitaire Technologique Besançon-antenne Vesoul. Il est également Sapeur-Pompier volontaire depuis 4 ans dans le département des Vosges et à effectué 3 années chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Il à fait de nombreux stages en entreprise (Conseil Départemental de la Gironde, LAPOSTE générale de Bordeaux, Ecole Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs Pompiers d'Aix-en-Provence, ...) et de travaux saisonniers (Grandes Distilleries Peureux, Actifrais).

Par ailleurs, Mickaël à récemment travaillé sur la mise en place d'une course à pied afin de récolter des fonds pour une association qui vient en aide aux personnes atteintes de cancers. Le projet à permis de reverser plus de 700 euros à l'association avec l’événement "Courir pour une Cause" qui s'est déroulée au Val d'Ajol.



Passionné par ses études, il veut devenir ingénieur en Hygiène, Sécurité et Environnement en France ou à l'étranger.



Mes compétences :

Communication

Sauveteur secouriste du travail

Informatique

Sécurité privée

Sécurité incendie