Mickaël DE SOUSA

Diplômé Ingénieur en Énergétique et Propulsion de l'INSA de Rouen et Ingénieur Motoriste de l'IFP School (anciennement dénommé ENSPM : Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs), je travaille actuellement au sein du Groupe Renault ; et plus précisément au sein du service Ingénierie Système & Performances.



Au sein de ce service, j'ai intégré l'équipe Prestation Dépollution et Entretien GMP dans laquelle j'occupe le poste de Spécialiste Métier Prestation Dépollution pour les GMP Diesel du Groupe Renault.



Mes compétences :

DTS

Microsoft Office

GT Power

Matlab / Simulink

Trace32

Maple

AMESim

ScanDiag

Ansys Fluent

ICEM CFD

OpenFoam

EDES Concerto

[ETAS] ASCMO

INCA / MDA / CDM

Morphée / Puma / Osiris

CAO / Catia v5 / SolidWorks