Mickael DEMAISON

Bonjour et bienvenue à celui qui lira ma présentation,



Actuellement, j'occupe un poste de Responsable qualité - gestionnaire des risques dans un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de 113 lits, géré par une association régionale à but non lucratif.



Diplômé du MASTER 1 "Responsable Qualité Sécurité Environnement", avec l'option Gestion des Risques dans les secteurs sanitaire et médico-social depuis avril 2016, et sous le statut de cadre médico-technique, mes missions principales sont les suivantes :

-Mettre en place une politique de gestion du risque en lien avec notre concept de bientraitance

-Développer une politique de qualité des soins et d'accompagnement

-Organiser la prévention des risques inhérents à la santé des personnes accueillies



Au cours de la formation MASTER 1, j'ai acquis différentes compétences et j'ai renforcé mes connaissances initiales, en matière de qualité, de sécurité et santé au travail et d'environnement.



Je souhaiterai, au-delà de la gestion du risque sanitaire et social, mettre en place une vrai dynamique de prévention de l'environnement, où les Résidents et les Professionnels, seraient acteurs d'une démarche basée sur le Développement Durable.



Mais comme on le dit tous, chaque priorité est une priorité donc....patience !



J'espère que cette brève présentation vous aura permis de mieux apprécier le principal de ma mission actuelle.



A bientôt



Mickaël DEMAISON



Mes compétences :

Coordination de projets

Gestion de projet

Analyse de risque

Communication institutionnelle

Audit qualité

Communication interne

Communication externe

Gestion de la qualité

Communication événementielle

Management d'équipes

Gestion des dechets

Methode HACCP

Amelioration continue

Gestion de crise

Audits SMQ et SME

GPEC

Gestion de risques secteur sanitaire et medico-soc

Audit de postes avec approches ergonomiques

Lean management

Certification HAS

Logiciels WORD, EXCEL, ACCESS, PPT, PUBLISHER

