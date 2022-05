Mickaël GHOZLAND

DIRECTEUR "FINANCEMENTS EXPORT" / "TRADE FINANCE"





PRINCIPAUX DOMAINES D’EXPERTISE : Finance orientée vers l’international - Commodity Trade Finance - Financements structurés - Pays Emergents - Négociations complexes avec clients et banques dans un environnement multiculturel - Instruments du commerce international (SBLC, LC, garanties bancaires, ...) - Appels d'offres - Réorganisation et gestion d’activité dans un contexte de crise et de chute des ventes - Management d’équipe