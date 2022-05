Mickaël GONIN

Actuellement Technicien de Laboratoire au sein du département qualité de la société EMS, mes expériences m’ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances et de développer mes compétences dans certains domaines tels que la métrologie et la programmation.



En effet, j'ai été pendant 7 mois Technicien Qualité dans un Laboratoire de métrologie accrédité COFRAC (Température, Pression, Dimmensionnel) où j'avais pour tâches la réalisation en laboratoire et sur site des étalonnages.



J'ai eu par la suite l'opportunité de devenir Technicien Mesures Physiques (évoluant sur un poste de Technicien Responsable Métrologie) dans le domaine pharmaceutique, ce qui m'a permis de compléter mes compétences en métrologie et en programmation. La gestion et le suivi des équipements, la rédaction de protocoles d'étalonnage, l'évaluation des incertitudes d'étalonnage ont été des tâches courantes de mon métier, sans oublier le développement de programmes selon les protocoles de communications et la création d'interfaces pour établir la communication entre les utilisateurs et les équipements (Labview, Vision). (CLAD obtenu en mars 2014)



J'ai poursuivi avec une expérience dans le domaine des matériaux composites dans l'aéronautique au sein de la société Hexcel Reinforcements en tant que Technicien R&D. Mes missions principales portaient sur la caractérisation textile et la gestion de projet.



Titulaire d'un DUT Mesures Physiques et d'une Licence Professionnelle de Chimie Analytique, mes stages et mon parcours professionnel me permettent d'être polyvalent et de m'adapter rapidement.



Rigoureux, autonome, force de proposition et esprit d'équipe sont autant d'atouts que j'ai pu mettre en pratique dans mes diverses expériences.



Mes compétences :

Excel

Labview (CLAD)

Arduino

Microsoft Access

Visual Basic for Applications

SolidWorks

Imprimante 3D

M3Soft (Crouzet)

Microsoft Project