Mickael LAPOUGE

Développeur/Intégrateur web Front-end depuis plus de 15 ans, mes compétences s'étendent du conseil à la production dans un domaine en perpétuelle évolution.



L'expérience du travail en équipe sur une multitudes de projets me permet de proposer un service entre les concepteurs, créatifs et développeurs back, du conseil en phase de conception à la production, comme par exemple, être autonome sur un framework tel Symfony ou CodeIgniter en accord avec le workflow des développeurs.



Compétences :

- Html5

- Css3

- Sass/Less

- JavaScript

- Outils chaine graphique (Photoshop, Illustrator, Indesign...)



Connaissances :

- Php/Sql

- Cordova/PhoneGap et Environnements de développement (Xcode, Android Studio...)

- Publication ePub



Mes compétences :

JavaScript

HTML 5

Intégration web

Sass

Développement web

CSS 3