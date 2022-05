Mickael LARQUEMIN

Larquemin mickael E-Mail : micinola@hotmail.fr SPÉCIALISTE SOUDAGE Compétences et profil Formation et accompagnement soudeur : pratique et théorie. Soudage : procédés de soudage TIG MIG MAG SAEE, Inox aluminium carbone titane. Capacités d’intervention en milieu à fortes contraintes (Nucléaire, Naval, Défense). Passionné de soudage, esprit d’équipe, bonnes capacités d’adaptation. Expérience professionnelle 2016 à 2018 Institut de Soudure – Equeurdreville (50) : Formateur au national et International. 2012 à 2016 Tuyauterie Chaudronnerie du Cotentin – Tourlaville(50) : Soudeur TIG, MAG, SAEE en milieu nucléaire. 2009 à 2012 CICO Centre - Les Pieux (50) : Soudeur TIG, MAG SAEE à l’EPR de Flamanville. 2007 à 2009 TIMOLOR pour DCNS Cherbourg (50) : Soudeur MAG SAEE (électrode enrobée). 2006 à 2007 A.C.E Arsenal – Cherbourg (50) : Soudeur MAG SAEE (électrode enrobée). 2004 à 2006 D.C.N.S - Cherbourg



Mes compétences :

Serieux

Rigueur