Mickael LARROSA

HFA - Technicien systeme audio et informatique



- Maintenance des studio d'Europe 1, Virgin et RFM.

- Creation du nouveau studio RFM avec la technologie Audio sur IP

- Préparation de la moto d'Europe 1 pour le tour de france 2012

- Formation sur Autocad 2013 (niv1)



NEXTRADIOTV - Technicien Informatique



1/ Gestion Hotline



- En charge de 6 personnes au sein du service

- Maintenance d’un parc de 1000 postes

- Aides au près des utilisateurs pour les différents problèmes informatiques (logiciel et matériels)

- Gestion de stock de pièces détachées



2/ Projet Déménagement BFMTV



- Création de la nouvelle salle réseau (plan, commande matériel informatique, Installation, câblage réseaux, …..)





NEXTRADIOTV - Technicien Audio



1/ Maintenance du système audio actuellement en place



- Remplacement du matériels défectueux ( platine CD, insert téléphonique…)

- Maintenance du système de diffusion Adeuxi (backup de base, vérification du bon fonctionnement ...)



2/ Projet déménagement le journal La Tribune



Création d’un plan réseau de la plateforme a déménager

- Analyses des machines (adresse IP, nom machines)

- Mise au propre sur Visio de l’architecture réseau

- Création de la nouvelle salle réseau ( plan, commande matériel informatique, installation, câblage réseaux, câblage électriques…..)





ADEUXI - Technicien Micro et Système



1/ Audio et maintenance Broadcast



Système de diffusion et production radio

- Préparation et intégration des systèmes de diffusions radio sur site

- Consoles audio (infrastructure de câblage)

- Câblage de baies clé en main

- Test de la chaîne Numérique AES (niveau, continuité, etc..)

- systèmes de décrochages publicitaires

- Installation et dépannage des plates-formes sur Paris et en France

- Maintenance préventive et curative des équipements



- Rédaction de documentations techniques

- plan et schémas des plates-formes

- cahier de vie de la plate-forme (consigne les maintenances, pro activité sur la vie du matériel)



- Quelques références : NRJ, NOSTALGIE, FUN, RTL2 …



Gestion de stock

- Gestion des pièces détachée pour la fabrication

- Gestion des matériels de prêt



En charge de deux personnes au sein du service





2/ Informatique Broadcast



Préparation d'ordinateurs (stations de travail)

- Assemblage

- Installation, paramétrage et optimisation des systèmes d'exploitation



Préparation de serveurs

- Assemblage (serveurs de diffusion, de production)

- Installation et paramétrage des systèmes d'exploitation serveurs. (Novell, Windows, Linux)



Préparation des éléments actifs

- configuration simplifiée des Switch, routeur (Niveau certification Cisco CCNA)







COMPUTACENTER - Technicien Micro



Préparation des machines du groupe EDF pour le passage à l'an 2000, dans la région Nord Ouest.



Mes compétences :

Informatique

Réseaux

Maintenance

Windows

technicien

audiovisuel

audio

autocad