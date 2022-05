Mickaël LEVILLAIN

Attaché commercial au sein de l'entreprise Fermob, je suis actuellement responsable du développement de la marque et des produits sur 13 départements du secteur Centre Est, pour le secteur Grande surface spécialisée (jardineries et quelques GSB)



De façon totalement autonome je m'occupe du suivi complet de nos revendeurs, (vente, et mise en place des gammes mobiliers, coussins et luminaires)



En 10 années, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences en merchandising, marketing, et revente de produits mobilier et décorations haut de gamme, (coussins, accessoires et luminaires)



Mes compétences :

Attaché commercial

Commercial

Gss

Merchandising

Vente

Couleurs et Matières

Décoration

Décoration intérieure