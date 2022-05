Mickaël LOKHATE

Je suis passionné d'informatique et de nouvelles technologie depuis petit. C'est pourquoi j'ai commencé rapidement à m'intéresser à tout ce qui touche à l'informatique et notamment au développement en suivant différents cours et formation en ligne.

Souhaitant maintenant faire de ma passion, mon métier, j'ai suivi une formation complète sur le développement web qui m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissance et de pratiquer.

Cette formation terminée je suis donc maintenant à la recherche d'un poste de développeur web junior afin de faire un premier dans le domaine et afin d'avoir l'occasion de prouver mes compétences et apporter toute mon expertise, ma passion et ma motivation à une entreprise qui me tiendra à cœur.

Je me passionne également à la photo que j'essaye de pratiqué régulièrement.

J'aime beaucoup voyagé, c'est également lors de ces voyages que je pratique le plus la photo. J'ai eu l'occasion de visiter quelques lieux : Londres, Barcelone, Berlin, Amsterdam, Dublin, Howth, Glendalough.



