Mickaël MAIRESSE

Jeune diplômé à l'ICD (Institut International du Commerce et du Développement), l'école de commerce du Groupe IGS, je prépare le diplôme Management de la Relation Client visé BAC+5.



Je suis actuellement responsable de boutique au sein de l'entité The Kase. Anciennement responsable zone marché chez Carrefour Market et précédemment manager de rayon électroménager chez Auchan.



Appréciant le contact client et la vente, mes points forts son ma fraicheur et mon dynamisme.





Mes compétences :

Management

Vente