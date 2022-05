Mickael ORGAZ

Diplômé du Master Qualité, Environnement, Sécurité dans l'Industrie et les Services (QESIS), je suis actuellement en mission d'intérim pour le compte du CEA Marcoule.

Je demeure néanmoins à l'écoute de toute proposition de poste dans le domaine QHSE.



Mon dynamisme, ma rigueur et mon sens de l'organisation sont les qualités que je mettrai en œuvre au service de l'entreprise qui souhaitera bénéficier de mes compétences et de mes trois ans d'expériences auprès de grands industriels. Ma double compétence terrain/système est pour moi un atout pour l'accomplissement des missions qui incombent à tout responsable QHSE.



Je vous invite à consulter les détails de mes formations et expériences sur mon CV. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations !



Mes compétences :

Environnement

Hygiène

Qualité

Responsable qualité

RESPONSABLE QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Sécurité