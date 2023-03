Mickael VANLERBERGHE

Membre actif de la société depuis 2014, j ai la responsabilité des secteurs d Arras et Lens pour la division CSP (chauffage sanitaire plomberie) .



Mes missions sont essentiellement: développement et entretien de portefeuille client, mise en place d'action commercial ciblée.



Sur de mon potentiel, j'envisage a très long terme l’animation d'une équipe commercial.



Pour plus d'information n'hésité pas a me consulter,



A bientot



Mes compétences :

Vente

Négociation

Marketing

Management

Informatique

Développement commercial

Communication

Thermique

Photovoltaïque

Chiffrage

Relations sociales