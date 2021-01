Mickoto SERGE THIERRY

Expert-comptable de formation, j’ai débuté ma carrière dans l’audit et le conseil chez Ernst & Young. En 1994, je rejoins le groupe Paribas qui deviendra quelques années plus tard BGFI Bank. J'occupais successivement les fonctions de Directeur Administratif et Financier, puis directeur de la filiale équato-guinéenne du groupe. Parallèlement, j'ai été Directeur Général Adjoint de l’entité BGFI Participations. En 2012, j'ai été nommé Administrateur Directeur Général du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS), d'où ma responsabilité de porter dignement les objectifs du FGIS dans le respect des valeurs et conformément à la vision stratégique d’un Gabon émergent.



Mes compétences :

Droit des affaires

Administration fiscale

Assureurs