Miguel NIETO

De caractère franc et honnête , j'ai le goût des responsabilités et le sens du travail bien fait. Mon implication dans le travail d'équipe, mon esprit d'analyse et ma rigueur font de moi un collaborateur fiable et apprécié.

J'ai suivi une formation de 3 ans au sein de l'armée de l'air où j'ai acquis à l'issue le titre de technicien supérieur de maintenance en instruments électroniques de bord. Affecté sur la base d' Istres en 2001 en qualité d'équipier, j'ai occupé ce poste pendant 5 ans où j'étais en charge de la mise en oeuvre des aéronefs, de leur entretien en ligne et en base ainsi que des échanges d'équipements dans le cadre des dépannages.

Après avoir suivi des formations d'encadrement et technique en spécialité avionique, j'ai évolué au sein de mon atelier en tant que chef d'équipe. Depuis 7 ans mon rôle est:

-Management d'équipe

-diagnostic et dépannage des aéronefs en ligne

-la rédaction de l'ensemble des actions de maintenance tout en assurant la traçabilité des ingrédients et des moyens de tests utilisés

-effectuer les contrôles sur les tâches qui y sont soumises

-Gestion des stocks.

-assurer la formation et l'instruction des équipiers

-le contrôle et le suivi de la mise à jour de la documentation technique.



Durant ces 12 années j'ai eu l'opportunité d'exercer mon métier sur diverses théâtres extérieurs que ce soit dans le cadre d'opération extérieur ou lors d'exercices conventionnels