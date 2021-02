Mikaël ARNAUD

Bonjour,



Diplômé du master « développement durable, management environnemental et géomatique » de luniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2007,



je suis actuellement Expert Environnement et Procédures chez Ile-de-France Mobilités sur un portefeuille dune dizaine dinfrastructures linéaires de transports en communs et dune vingtaine de dépôts Bus dans le cade de louverture à la concurrence des bus de grande couronne.

Principaux projets : Tram 10 (Antony-Clamart), Tram 7 (Athis Mons - Juvisy), Tram 13 Express phase 1 (Saint-Cyr Saint-Germain-en-Laye), Tram 12 Express (Massy - Evry), Tram 1 (Nanterre Rueil-Malmaison), TZEN 4, Bus Entre Seine, Bus des Bords de Marne.



TROIS DOMAINES DINTERVENTION

Sécurisation réglementaire des dossiers et procédures environnementales des projets :

Enquêtes publiques, Etudes dImpacts, DEUP ;

Autorisation Environnementale, Loi sur leau, CNPN, ICPE, Défrichement, sites classés, échange foncier.

Recherche, mise en œuvre et gestion des sites de compensation des projets :

Une dizaine de sites, 80 ha, 6 partenariats (ONF, CDC Biodiversité, CD 92 (Biodif), Agence des Espaces Verts, SMEAG de Port-Aux-Cerises, Commune de Vauhallan).

Définition et déploiement de la démarche HQE INFRASTRUCTURE sur les projets IDFM depuis 2019



COMPETENCES DEVELOPPEES

Maîtrise douvrage, audits réglementaires, développement durable des projets de transports/mobilités, marchés publics, compensation environnementale, communication (ITW, vidéos), pilotage des bureaux détude, travail en équipes pluridisciplinaires.

Très bonne connaissance des services instructeurs (CGEDD, DRIEE, DRIAAF, DDT).



POSTES PRECEDENTS

Responsable du volet environnemental et réglementaire du projet de métro automatique du Grand Paris Express, sous maîtrise d'ouvrage du STIF entre 2012 et 2014 : la Ligne Orange (Ligne 15 Est).



Responsable de l'activité Environnement et Territoires en Ile-de-France chez CAP TERRE, cabinet de conseil en urbanisme et environnement.



PRINCIPALES REFERENCES PROFESSIONNELLES CHEZ CAP TERRE



CONSEIL A LA REALISATION dECOQUARTIERS

- Ecoquartier de Rungis, Paris 13e - SEMAPA,

- Ecoquartier de la Pyramide, Lieusaint (77) - EPA SENART.



POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

- Accompagnement à la certification ISO 14001 de la mairie du 2ème arr. de Paris,

- Elaboration du plan de gestion environnementale et sociale d'AL OMRANE - MAROC.



CONSEIL STRATEGIQUE

- Conception d'un label de qualité environnementale des opérations d'aménagement du territoire rémois, Reims (51) - REIMSMETROPOLE,

- Développement d'un guide de conception des écoquartiers destiné aux services techniques de la CACP - Cergy Pontoise (95).



APPROCHE ENVIRONNEMENTALES DE L'URBANISME (AEU-ADEME)

- Quartier de l'ancienne gare, Senlis (60) -Ville de Senlis,

- Quartier Gare Confluence, Saint-Denis (93) - PLAINECOMMMUNE.



ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE

Réalisation d'études d'impacts, dossiers loi sur l'eau, DUP