Mikael STAVASIUS

" Comment trouver une entreprise qui recrute en alternance ?



Plusieurs moyens sont bons afin de trouver son futur job, je l'appelle la candidature spontanée alternance. Vous seriez étonné du nombre de réponses reçues. À mon avis, vous trouveriez à coup sûr le contrat d'apprentissage entreprises qui recrutent.



Une entreprise qui recrute en alternance demande non seulement l'originalité des candidats mais les recruteurs veulent être surtout surpris par la spontanéité des demandeurs d'emploi.



Tout débute par un bon cv, à voir comment refaire son cv en ligne, mais il faut impérativement l'accompagner de sa lettre de motivation pour un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.



Une entreprise qui recrute en alternance sélectionnera le plus souvent la personne ayant fournie une lettre de motivation. Ensuite, vous pourriez consulter les dernières offres d'emploi et y postuler avec vos cv et lettre de motivation. "



