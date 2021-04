Bonjour,

Je me présente Mike Lalouette, étudiant en Double Licence de Langues Etrangères (Anglais, Espagnol, Chinois) à l'I.P.L.V (U.C.O) d'Angers. Mon parcours actuel, complétant un parcours en lycée général par une formation en langues étrangères, m’a permis d’approfondir mes capacités d’analyse et de communication, aptitudes qui me semblent importantes pour le conseil, et la compréhension des tâches m’étant proposées. La formation que je suis actuellement à l’U.C.O, intégrant des stages professionnels, m’apporte par ailleurs, les notions nécessaires et complémentaires pour intégrer la vie professionnelle. Ma formation visant l’ouverture sur les pays étrangers, je continue de développer mes compétences dans les domaines de la communication avec les touristes étrangers, pour pouvoir exercer au maximum mes langues et mettre en application mes connaissances ainsi que mes compétences pré-acquises. Ayant réalisé deux saisons en restauration dans un manoir du nord de l'Angleterre, et une saison en tant que réceptionniste dans un camping de la côte bretonne je possède donc un bon rapport à la clientèle.





Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Traduction chinois français

Traduction espagnol français

Traduction anglais français