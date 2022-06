Mireille ATROU

Monsieur,Madame,





Je suis une jeune dynamique plein de talents et je recherche un emploi en tant que Chargée de Marketing Européen et International ou en tant que Chargée de projets Européen et Internationaux.

Je travail régulièrement en appui aux directeurs des services.La fiabilité et l' organisation sont des composantes essentielles de ma personnalité.J' apprécie par ailleurs le travail en équipe.

En effet,je suis diplômée d' un Bac Scientifique reconnu en France,d'un Deug en Anglais reconnu en France ,d'un Proficiency en Anglais ,d'une Attestation de fin de formation en Comptabilité délivré par le Gretta,une attestation en bureautique,mathématique,expression écrite,anglais délivré par Cap Formation et d'un Bachelor Européen en Marketing Européen et International équivalent d'un Bac +3. Aussi, je viens de signer mon nouveau contrat d'enseignement en Master en Business International et Entrepreneuriat à l'Université en Angleterre .

Je maîtrise donc la bureautique notamment Word ,Excel ,Internet ,Powerpoint,les réseaux sociaux,les tableaux croisés dynamiques, et trois langues étrangères que sont l' Espagnol et l'Allemand à un niveau débutant et l' Anglais à un niveau courant.

j' ai séjourné cinq ans dans un pays Anglophone.

Je serai honorée de pouvoir parfaire mes connaissances en intégrant votre équipe.

Je suis également écrivain de romans et livres pour enfants.

Rigoureuse et polyvalente,je serai ravie de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de mon cursus ainsi que mon profond enthousiasme à travailler à vos cotés.

Je vous remercie vivement de l' attention portée à ma candidature.Je me tiens à votre disposition pour tout entretien.



Dans l'attente d'une suite favorable,je vous prie d'agréer,Madame,Monsieur,l' expression de mes salutation distinguées.

Cordialement !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

INTERNET

WordPress