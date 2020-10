Mireille DERT

Vous êtes à la recherche dune Office Manager/ Assistante de Direction pour votre équipe, manager-s ou votre structure.



Vous avez besoin de support dans laccompagnent de projets, un appui organisationnel polyvalent, du suivi dans la gestion administrative de dossiers. Enfin, une personne qui transmet limage dynamique, le sérieux et lefficacité de votre entreprise dans un contexte International.



Passionnée par nature, jécouterai avec attention lhistorique de votre entreprise pour y trouver ma place et mes fonctions. Je suis une collaboratrice loyale, autonome et malléable sur qui vous pouvez compter, afin de vous consacrer à la performance.



Ma double compétence de Chargée de Projet, me permet de comprendre la stratégie dentreprise et coordonner ainsi les axes priorisés par une Direction.



Enthousiaste, rigoureuse et polyvalente, mon objectif est dêtre un élément facilitateur qui intervient sur les tâches traditionnelles de lAssistante et peut animer la coopération transversale des équipes.



Mon parcours diversifié démontre mon sens de ladaptation à différentes cultures dentreprise et ma capacité à apprendre vite. Mon gôut prononcé pour les technologies/cultures digitales, outils collaboratifs et leur évolution constante, donne tout son sens à mon métier et font de moi un élément proactif, apprécié des équipes avec qui je collabore.



Le niveau de langue « Business English » sans accent français, saura refléter la qualité des relations que vous entretenez avec vos partenaires à létranger.





Disponible immédiatement, je me réjouis de vous rencontrer et dans lattente, vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, lexpression de mes meilleures salutations.