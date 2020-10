Mireille TARRADE

Secrétaire pendant 25 ans dans un cabinet d'avocat, je souhaite désormais exercer mon métier dans un domaine différent.

Je cherche activement un nouvel emploi.

J'aime apprendre et je suis prête à découvrir de nouvelles façons de travailler.

J'aime travailler dans une bonne ambiance et en harmonie avec mon entourage professionnel.



Mes compétences :

Suivi des dossiers

Archivage

Administratif

Classement

Accueil physique et téléphonique

Gestion des agendas

Rédaction de courriers, messages électroniques et

Microsoft Word

Envoi des actes juridiques par le RPVA (Réseau Pri

Corporate Law

Criminal Law

Family Law

Social Law

Time Management

Microsoft Works

Microsoft Outlook

PACK OFFICE