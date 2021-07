Moetez FERJANI

Ingénieur en génie logiciel, diplômé de l’Ecole Supérieure Privée D'Ingénierie et de Technologie (ESPRIT) avec mention bien, occupant le poste de développeur Java/JEE au sein d’une société d’ingénierie spécialisée dans le conseil en technologies et dans les applications Web, notamment dans les activités d'externalisation liées aux systèmes et dans le développement des applications.



Au cours de mes 2 années d’études à l’ESPRIT, j’ai eu l’occasion de bénéficier d’un cursus

fondé sur le génie logiciel notamment la conception, l’architecture, le développement, et le système d’information. J’ai pu ainsi acquérir les connaissances scientifiques, techniques et relationnelles nécessaires dans des différents domaines de l’ingénierie.



Ma formation dans l’un des meilleurs écoles d’ingénieur en Tunisie, mon sens du relationnel, mon

autonomie et mon goût pour le business font de moi un jeune ingénieur motivé, rigoureux et innovant.



- Environnements : Windows, Linux(Debian,RedHat).

- Virtualisation : VmWare , VirtualBox.

- Programmation : Java, jEE, EJB, JPA, Maven, Junit, HTML, CSS, JavaScript, Ajax, Servlet.

- Webservices : ResTful, SOAP.

- XML/XSL/XSD/WSDL.

- Base de Données : Oracle, MySQL, Sql Server, PostgreSql.

- Base de Données non relationnel : MongoDB

- Outils de Conception : Merise, Unified Modeling Language, 2TUP Unified Process.

- Outils de Programmation : Eclipse, Netbeans.





Github: https://github.com/moetezferjani

Stackoverflow : http://stackoverflow.com/users/5297569/f-moetez



Mes compétences :

